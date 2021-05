Da Venerdì 21 maggio riapre il Cinema Iris, si lavora anche per il ritorno dell’Area Iris all’aperto

Dopo sei mesi di chiusura, finalmente il Cinema Iris riapre le sue sale al pubblico. Da venerdì 21 maggio, Messina potrà nuovamente riappropriarsi di un solido punto di riferimento e di incontro che storicamente fa parte del tessuto culturale e sociale della città. “Troveremo un mondo diverso – afferma Umberto Parlagreco – e mi auguro di essere in grado di interpretarlo e di offrire, come sempre ho cercato di fare, il prodotto migliore per il pubblico messinese. Come molti di noi, riapriamo senza certezze, ma solo con qualche speranza: la speranza che sia una riapertura definitiva, la speranza che la campagna vaccinale prosegua spedita in modo da chiudere questa brutta parentesi e la speranza di poter rendere luoghi come cinema e teatri un po’ più necessari di quanto non lo siano stati fino adesso”.

Così come su tutto il territorio nazionale, la riapertura sarà soggetta a protocolli di sicurezza non molto diversi da quelli imposti dalle autorità per le riaperture della scorsa estate. Si prevede la misurazione obbligatoria della temperatura all’ingresso e il distanziamento sociale con l’uso obbligatorio della mascherina (non di comunità ma chirurgica o superiore) anche all’interno delle sale. Il personale si curerà di garantire tutte le condizioni di sicurezza e di dare indicazioni sui posti assegnati. Al momento, inoltre, è vietato consumare cibi e bevande in sala; per questo motivo il bar del cinema resterà chiuso fino a nuove disposizioni.

Tra i titoli che animeranno il cartellone della riapertura ci sono “In The Mood For Love” di Wong Kar-wai, “We Are The Thousand- L’incredibile storia di Rockin’1000” un film di Anita Rivaroli e “Tom & Jerry” della Warner Bros diretto da Tim Story. “La programmazione del cinema è, comunque, in progress – fa sapere Parlagreco – perché aspettiamo le decisioni del governo circa il coprifuoco: anche solo spostandolo alle 23, avremmo la possibilità di fare uno spettacolo in più”.

Ma il Cinema Iris tornerà presto anche nella sua AREA IRIS, suggestiva location allestita nello spazio di fronte la struttura in Via Consolare Pompea, che nell’estate 2020, a partire da fine luglio, ha registrato più di duemila presenze con la proiezione di circa sessanta titoli. L’Area Iris è dotata di uno degli schermi più grandi della provincia (9m x 4m, esattamente come quello della sala A del cinema) e di un impianto audio/video professionale.

“Dopo il fortunato esperimento dell’estate scorsa, inoltre, molti spettatori chiedono se anche quest’anno l’Iris riaprirà lo spazio all’aperto – afferma Umberto Parlagreco. – Stiamo lavorando per questo ed anche se non riusciamo a dare una data precisa, posso affermare con ragionevole certezza che a differenza dello scorso anno, l’apertura dell’Area Iris è prevista entro la metà di giugno”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it