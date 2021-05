Vela D’altura Alle Isole Eolie: nell’Eolian Cup istituito il Premio Franco Costa

La vela d’altura si fa protagonista di due importanti manifestazioni alle Isole Eolie: l’Eolian Cup e la Round Aeolian Race. La prima si svolgerà con base presso l’Isola di Salina dal 3 al 5 giugno, la seconda è in programma per fine settembre.

Nel dettaglio, l’Eolian Cup – Trofeo Salina è organizzata con il patrocinio del Comune di S. Marina Salina e prevede tre intensi giorni di regate con percorsi su boe e costieri, compresi tra le isole di Salina, Lipari e Panarea. Il Circolo organizzatore Yacht Club Capo d’Orlando, in considerazione della favorevole evoluzione dell’emergenza Covid sta lavorando per programmare ogni dettaglio della manifestazione che dovrebbe registrare la partecipazione di almeno 25 equipaggi provenienti da Sicilia e Calabria, pronti a tornare in acqua dopo la forzata sosta dell’ultimo anno.

Sarà anche l’occasione per ricordare a distanza di un anno dalla scomparsa il velista Franco Costa con cui molti soci dello Yacht Club Capo d’Orlando hanno condiviso intensi momenti di vita nel segno della passione verso questo sport. YCCO comunica infatti l’intitolazione di un premio nell’ambito della Eolian CUP, sia in quanto regata nazionale FIV e sia per la costante attenzione che Franco ha sempre riservato alle regate nel comprensorio delle Eolie.

Il premio intende ricordare un uomo che ha dedicato la sua vita a questa disciplina, che è stato protagonista in tanti campionati italiani, europei e mondiali, inesauribile e perfezionista durante le regate, disponibile e altruista nella vita.

YCCO istituisce pertanto il Premio “Franco Costa” che verrà assegnato di anno in anno alla imbarcazione risultante al 1^ posto Overall nella classifica generale della EOLIAN CUP.

La Round Aeolian Race è la regata off-shore di circa 140 miglia che si snoda tra tutte e sette le Isole Eolie con partenza e arrivo a Capo d’Orlando. Il prebando di regata della Round Aeolian Race, giunta quest’anno alla terza edizione, è già disponibile. Per l’edizione 2021, allo scopo di incrementare le presenze già registrate lo scorso anno, il Comitato Organizzatore ha avviato contatti con le varie associazioni di classe, tra cui quelle dei Multiscafi e dei Maxi Yachts, evidenziando agli armatori l’utilità di un eventuale abbinamento con la partecipazione alla Rolex Middle Sea Race, che partirà da Malta il 23 ottobre. Obiettivo del 2021 è il superamento dei 40 partecipanti.

