75° Anniversario della Repubblica, la Consulta Regionale delle Aggregazioni Laicali scrive al Presidente Mattarella “amore sociale come categoria politica”

Riceviamo e pubblichiamo la lettera aperta al Presidente della Repubblica nel 75° Anniversario della Repubblica da parte della Consulta Regionale delle Aggregazioni Laicali, nella nostra Arcidiocesi rappresentata dal Segretario Prof. Luigi D’Andrea.

Gentile Presidente,

Il prossimo 2 Giugno ricorre il 75° anniversario della nostra Repubblica, memoria

rievocativa alta e solenne della nostra identità nazionale e degli eventi fulgidi e dolorosi

che ne hanno consacrato la nascita.

Per il vincolo di appartenenza che ci lega alla Nazione, nostro patrimonio comune,

tale anniversario ci interpella e ci esorta, oggi ancor più che in passato, ad un rinnovato impegno di cittadinanza attiva e responsabile per conservarne vivo il valore e la memoria, sentendoci tutti – come Ella ebbe a esortare nel discorso celebrativo dello scorso anno – “l’uno dell’altro responsabili. Una generazione con l’altra. Un territorio con l’altro. Un ambiente sociale con l’altro. Tutti parte di una stessa storia. Di uno stesso popolo”.

In questo tempo disseminato di ferite nel quale l’inatteso è entrato nella nostra vita

obbligandoci a vivere un presente carico di incertezze e di sospensione ed a sentirci legati

insieme da una comunanza di destino, tale anniversario rappresenta un momento forte per

interrogarci ed interrogare sulla vitalità delle nostre istituzioni repubblicane onde

attualizzarne con responsabile e meditata attenzione i principi ispiratori e i fondamenti

costituzionali.

In tale ottica, non possiamo non considerare con viva e partecipe preoccupazione che tale momento celebrativo coincide, oggi, da un lato, con la debolezza politica della

nostra democrazia, la polarizzazione estrema del confronto politico e l’emergere di nuove e più profonde diseguaglianze sociali e, dall’altro, con la conclamata affermazione della forza economica e politica degli attori globali e la tendenziale subordinazione dei diritti

umani fondamentali e dei diritti sociali alla egemonia delle libertà economiche, i cui effetti

negativi sono resi platealmente manifesti dalle pesanti contingenze sanitarie, sociali ed

economiche che stanno acuendo sempre più la cronica sofferenza dei nostri territori.

In un contesto siffatto la nostra martoriata Isola rivela penosamente la sua reale

condizione: affamata di futuro e di lavoro, ripiegata su stessa e sfiduciata, prigioniera di

una insuperata marginalità storica.

Ci sembra allora essere questo un tempo nel quale la politica è chiamata a mettere

a tema della propria nobile funzione e del proprio agire alcuni punti nodali:

– ritessere, anzitutto, l’unità dello Stato riscoprendone una dimensione costitutiva

essenziale: l’amore sociale come vera e propria categoria politica, innervando nelle

articolazioni e nelle giunture del nostro sistema politico un principio dimenticato: il

principio della fraternità, che il brusco risveglio dalla dura e sofferta realtà della pandemia

del coronavirus ha ridestato nella coscienza collettiva; un principio imprescindibile per la

edificazione di una società giusta e solidale, realmente rispettosa della dignità della

persona umana e di ogni suo diritto;

– attivare processi virtuosi di sviluppo sostenibile e duraturo, utilizzando con

oculatezza e lungimiranza tutte le risorse finanziarie che l’Unione Europea ha mobilitato

nel presente e mobiliterà in futuro, così da creare nuove opportunità di impresa e di lavoro

stabile ed equamente retribuito, condizione essenziale per una generale e diffusa rinascita

economica in grado di porre fine allo storico ed intollerabile divario esistente tra Nord e

Sud del nostro Paese;

– restituire alla sanità pubblica, dopo anni di privatizzazione e indebolimento delle

strutture, il suo ruolo centrale nelle politiche di prevenzione, di cura e di riabilitazione

delle malattie riscoprendone la sua funzione come “prendersi cura” del “Bene Persona”,

in un dialogo non soltanto con la malattia, ma con il malato, tale da sviluppare l’uomo che

è in lui, proteggerlo nel momento della sua debolezza e assicurargli libertà, responsabilità,

desiderio di vivere. Si tratta, in pratica, di umanizzare il servizio sanitario nazionale

affrancandolo da una snaturata concezione aziendalistica, mettendolo al riparo da indebite

intromissioni e favoritismi e facendo sì che siano garantite la correttezza, la limpidezza e

la coerenza delle scelte programmatiche.

– avviare un forte e convinto processo di risocializzazione della dimensione europea e di politicizzazione dello spazio pubblico europeo per affermare i valori e i princìpi su cui si fonda l’Unione europea, così da giungere celermente alla sua trasformazione in un’Unione politica, della quale i soggetti costituenti siano i cittadini dell’Unione;

Altri potremmo enumerarne, ben noti certamente alla Sua elevata Funzione e allo

sguardo vivo e attento del Suo cuore, riteniamo nondimeno che quelli appena annotati

rappresentino un essenziale e decisivo banco di prova per avviare un processo di ripresa e

resilienza, preludio di una nuova alba per la vita della nostra cara Nazione.

Caro Presidente,

questa è la speranza che riponiamo nelle Sue mani ben consapevoli, tuttavia, che a noi è

dato di sentirci scossi nel profondo da un senso di fraterna co-appartenenza che sappia

aprire i cuori e le menti ad una rinnovata ed autentica condivisione degli Ideali che

ispirarono i nostri Padri costituenti nell’opera di ricostruzione morale, materiale e politica

della nostra Nazione, sì da poter vivere ed operare in essa come Comunità di persone

amanti del Bene comune.

In questa prospettiva, siamo profondamente convinti della necessità di diventare

capaci di imparare a pensare, a leggere dentro la nostra storia e intorno a noi i suoi segni,

capaci di comprendere la società nei suoi mutamenti, di saperci collocare come soggetti

“pensanti”e di “abitare il nostro tempo” in maniera riflessiva e soprattutto attiva, entrando,

come “buoni samaritani”, in profonda sinfonia con i problemi e le ferite umane e sociali

che esso offre al nostro sguardo, in una dinamica che ci veda creatori di prossimità e coprotagonisti di inedite sinergie tra cittadini e istituzioni e tra le stesse istituzioni (sociali,

politiche, economiche, ecclesiali, educative).

Con questa consapevolezza, sentiamo, infine, di dover rivolgere, Suo tramite, un

pressante invito a quanti hanno responsabilità di guida e di governo perché siano

promotori di iniziative coraggiose e programmi di largo respiro, in grado di restituire

alla nostra Repubblica la sua immagine più autentica, quella che i Padri costituenti hanno

affidato alla fedele custodia e ad un sentimento di amore e di rispetto delle generazioni

future, perché patrimonio di tutti.

Possa esserne un segno visibile una politica più attenta ai bisogni della famiglia –

bene comune, capitale sociale primario della Nazione -, allo sviluppo e lavoro, alle tante forme

di fragilità sociali, alla integrazione sociale, alla salvaguardia dell’ambiente, alla legalità e

sicurezza, e ai giovani perché non si sentano più abbandonati ad un futuro incerto e precario,

lontano dalla loro terra di origine.

Con vivi sentimenti di stima e di fiducia.

Palermo, maggio 2021

Stefano Vitello, segretario generale

Insieme al Direttivo regionale e ai segretari diocesani della

Consulta Regionale delle aggregazioni laicali della Sicilia

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it