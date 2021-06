Da oggi zona bianca e giorni contanti per le mascherine all’aperto

Messina come il resto d’Italia in zona bianca da oggi, lunedì 21 giugno, tranne la Valle d’Aosta, sola regione ancora in zona gialla.

La settimana inizia dopo una domenica caratterizzata da meno di 1000 nuovi contagi: in Italia i casi registrati ieri sono 881, i decessi segnalati sono 17. Giorni contati, intanto, per le mascherine all’aperto: l’obbligo potrebbe essere rimosso -almeno parzialmente- nella prima metà di luglio.

Il coprifuoco viene cancellato in tutto il paese, anche in zona gialla: in zona bianca, nei ristoranti all’aperto, come è noto non c’è limite alla presenza delle persone ai tavoli. Al chiuso, limite di 6 persone se non si tratta di conviventi.

Il paese si avvia verso il ritorno alla normalità, con possibilità di spostamenti senza limiti di orario. Bar, ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti. Non sono previste restrizioni per la vendita con asporto di cibi e bevande e la consegna a domicilio, che deve comunque avvenire nel rispetto delle norme sul confezionamento e sulla consegna dei prodotti.

Resta invece il divieto di assembramento e l’obbligo di mascherina, sia all’aperto sia al chiuso.

Il dibattito sui tempi per arrivare a uno stop per le mascherine all’aperto è in corso da giorni e si è acceso dopo che la Francia ha scelto di eliminare l’obbligo. Stessa scelta anche dalla Spagna. In Italia, l’ultimo step potrebbe essere rappresentato dall’allargamento della zona bianca a tutte le regioni: la Valle d’Aosta potrebbe lasciare la zona gialla il 28 giugno e l’eliminazione dell’obbligo di indossare la mascherina all’aperto potrebbe arrivare all’inizio di luglio.

