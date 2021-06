Cisl Fp al Sindaco “Basta blitz, siamo pronti a sederci ad un tavolo”

“Scaricare le responsabilità sui dirigenti e sui dipendenti è facile ma tutte le amministrazioni sia pubbliche che private hanno un capo che le governa e il vero leader non è il più forte o il più bravo, ma colui che aiuta gli altri ad essere più forti e più bravi”.

A dirlo, intervenendo nella riunione della VIII Commissione su “Tutela e sicurezza dei dipendenti del Comune di Messina”, è stato il segretario aziendale della Cisl Fp, Alfredo Mobilia, che ha sottolineato come “i dipendenti sono più produttivi se il capo dà l’esempio con un comportamento corretto ed uno stile improntato al rispetto delle regole”.

“Pesi e misure diverse devono essere motivati – ha detto Mobilia – come la richiesta di spiegazioni sul perché ai dipendenti delle agenzie, come Arisme, sia stato pagato tutto, mentre i dipendenti del Comune di Messina attendono da due anni la liquidazione del salario accessorio 2019 e 2020″.

“Non abbiamo mai difeso chi non vuole lavorare – ha aggiunto – non bisogna generalizzare, i dipendenti del Comune di Messina hanno sempre garantito i servizi, anche in piena emergenza Covid, come ad esempio i colleghi che lavorano front office ed i colleghi della Polizia Municipale che sono sempre in prima linea. A tal proposito accogliamo favorevolmente le dichiarazioni dell’assessore Musolino sull’imminente stabilizzazione dei vigili urbani neo assunti”.

Infine, l’appello del rappresentante della Cisl Funzione Pubblica: “Basta con i blitz sui social, se c’è la necessità di migliorare la qualità dei servizi, siamo pronti a sederci attorno ad un tavolo per confrontarci su eventuali piani di lavoro predisposti dagli organi competenti”.

