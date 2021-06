Iacp Messina e sindacati degli inquilini pronti a rendere operativi gli accordi nazionali

Si è tenuta in data 17 giugno alle ore 10.30 presso i locali dello IACP di Messina una riunione tra le OO.SS. degli assegnatari e il consiglio di amministrazione dell’Ente.

La riunione è stata indetta al fine di rendere operativi gli accordi nazionali stipulati dai sindacati con FEDERCASA, l’associazione che raggruppa gli enti gestori di Edilizia Residenziale Pubblica. Negli accordi sono previsti degli strumenti utili a delineare il rapporto tra gli assegnatari aderenti alle organizzazioni sindacali e l’ente gestore, al fine di limitare eventuali controversie che possono nascere all’interno del rapporto di locazione, nonché l’attivazione di un confronto costante sulle questioni dell’edilizia residenziale pubblica.

In questo senso, sia lo IACP di Messina che le OO.SS. hanno constatato la grande opportunità di avviare questo processo. Tutto ciò significherebbe, oltre che una limitazione dei conteziosi legali, la possibilità di instaurare un sistema di informazione territoriale immediata, la condivisione delle scelte gestionali relative al patrimonio dell’ente, l’individuazione di strumenti utili alla lotta alle morosità, la possibilità di trovare le condizioni favorevoli per l’effettuazione delle manutenzioni sugli alloggi esistenti.

È stata inoltre condivisa la necessità di percorsi comuni che vadano nella direzione di potenziare il patrimonio di edilizia residenziale pubblica nonché i fondi necessari alla realizzazione delle opere.

Constatata la volontà da ambedue le parti di regolamentare le relazioni sindacali così come previsto dagli accordi nazionali, lo IACP e le OO.SS. degli assegnatari si aggiorneranno in un successivo incontro che si terrà a settembre.

A rappresentare IACP era presente l’Avv. Giovanni Mazzù, per quanto riguarda le organizzazioni sindacali invece Gianmarco Sposito per Unione Inquilini, Calogero Cannarozzo per Sunia, Loris Foti Sicet Cisl, Giuseppe Lo Tronto Uniat.

