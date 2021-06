Nemo Sud per il momento salvo, proroga fino al passaggio a Irccs Neurolesi

di Michele Bruno – “La Uil e la Uil Fpl esprimono profonda soddisfazione in merito alla decisione assunta dall’assessore regionale alla salute avv. Razza riguardante la proroga del servizio assistenziale gestito dal Centro Nemo Sud di Messina. Tale decisione garantirà la prosecuzione delle cure a favore degli oltre 5.000 pazienti affetti da gravi malattie neuromuscolari ed, inoltre, assicurerà il posto di lavoro ai circa 55 lavoratori impegnati in questo delicatissimo settore. Fondamentale per il raggiungimento dell’odierno risultato è stato il diluvio di solidarietà e vicinanza espressi da oltre 40.000 cittadini firmatari della petizione on-line e dal consistente appoggio alle nostre reiterate iniziative sindacali ricevuto da parte dei media che ringraziamo pubblicamente. Quanto ottenuto rappresenta, però, il punto di partenza per la definitiva risoluzione della problematica del Centro Nemo che si potrà considerare chiusa soltanto con la finale allocazione presso l’Ircss Neurolesi di Messina. Preso atto di quanto avvenuto nelle ultime ore, abbiamo, pertanto, deciso di annullare la manifestazione prevista a Palermo il prossimo 7 luglio. Resteremo vigili e, insieme ai lavoratori, continueremo nell’azione a difesa del Centro Nemo di Messina”

Lo hanno dichiarato Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, e Giuseppe Calapai, segretario generale Uil Fpl, che avevano indetto una manifestazione del sindacato per il 7 luglio prossimo per salvare il Centro Nemo Sud.

All’indomani della presa di posizione del sindacato, la Regione ha indicato, tramite l’assessore Ruggero Razza, una proroga del servizio di cura di persone soggette a malattie neuromuscolari ancora nei locali del Policlinico, fino a quando sarà possibile completare il passaggio alla soluzione ‘sperimentale’ proposta da Irccs Neurolesi.

Anche l’Associazione Aurora Onlus, che da anni guida il progetto Nemo sud, commenta:

“Accogliamo con grande soddisfazione e sollievo l’indicazione dell’assessore alla salute on. Ruggero Razza a proseguire le nostre attività all’interno del Policlinico, nelle more che si concludano le procedure per l’avvio della sperimentazione gestionale con l’Ircss ‘Bonino Pulejo’. Come fin dal primo giorno al fianco dei nostri pazienti nella certezza imprescindibile che le clausole della convenzione in essere verranno rispettate integralmente da tutti i soggetti promotori del Centro Nemo Sud”.

Per il momento questo passaggio sembra aprire al lieto fine, cioè la definitiva prosecuzione del servizio. Osserveremo i prossimi sviluppi.

