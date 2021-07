Capogruppo M5S positivo al Covid, sospesa la seduta dell’Ars

di di Salvatore Di Bartolo – Ancora una volta il Covid blocca i lavori dell’Assemblea regionale Siciliana. Dopo l’episodio avvenuto lo scorso mese di marzo nel corso dell’esame della finanziaria regionale, questa volta è il capogruppo del M5S Giovanni Di Caro ad essere risultato positivo al test rapido, facendo scattare i protocolli di sicurezza sanitaria e la conseguente sospensione in via precauzionale dell’attività parlamentare. La seduta, convocata per le ore 17, prevedeva la discussione di diversi disegni di legge e la votazione degli ultimi articoli del ddl sull’edilizia. È stata rinviata a mercoledì 7 luglio alle ore 16. Ferma fino al 7 luglio anche l’attività delle commissioni parlamentari. – Ancora una volta il Covid blocca i lavori dell’Assemblea regionale Siciliana. Dopo l’episodio avvenuto lo scorso mese di marzo nel corso dell’esame della finanziaria regionale, questa volta è il capogruppo del M5S Giovanni Di Caro ad essere risultato positivo al test rapido, facendo scattare i protocolli di sicurezza sanitaria e la conseguente sospensione in via precauzionale dell’attività parlamentare. La seduta, convocata per le ore 17, prevedeva la discussione di diversi disegni di legge e la votazione degli ultimi articoli del ddl sull’edilizia. È stata rinviata a mercoledì 7 luglio alle ore 16. Ferma fino al 7 luglio anche l’attività delle commissioni parlamentari.

