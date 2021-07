Il cadavere di un uomo di 63 anni in avanzato stato di decomposizione è stato ritrovato ieri pomeriggio in un appartamento in via Cesare Battisti. A fare la macabra scoperta i vigili del Fuoco allertati dai vicini di casa.

Indagini sono in corso per stabilire se l’uomo sia stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it