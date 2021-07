Taormina Film Festival: Black Widow chiuderà la 67esima edizione del Festival

Black Widow, il 24esimo film del Marvel Cinematic Universe, il primo della Fase Quattro, chiuderà sabato 3 luglio la 67ma edizione del Taormina Film Fest. Diretto da Cate Shortland, l’atteso lungometraggio è dedicato al passato da spia russa di Natasha Romanoff, diventata un pilastro degli Avengers.

Il pubblico del Festival potrà vedere il film alcuni giorni in anticipo rispetto alla data di distribuzione italiana al cinema e su Disney+ con Accesso VIP*.

“Presentare per la prima volta al pubblico italiano il film targato Marvel Studios Black Widow è il simbolo di ciò che desideravamo: il ritorno al cinema condiviso, in sala, davanti a un grande schermo dove si potrà godere tutti insieme di un’altra avventura Marvel dall’irresistibile fascino pop. Il fatto che il film sia diretto dalla regista Cate Shortland e interpretato dalla star internazionale Scarlett Johansson non fa che connotare ulteriormente questa edizione del Taormina Film Fest in chiave di women’s power”, dichiarano i direttori Francesco Alò, Alessandra De Luca e Federico Pontiggia.

Il lungometraggio targato Marvel Studios Black Widow è il nuovo film del Marvel Cinematic Universe, diretto da Cate Shortland da una sceneggiatura di Eric Pearson, con protagonisti Scarlett Johansson, Florence Pugh, David Harbour, O-T Fagbenle, William Hurt, Ray Winstone e Rachel Weisz. Il film arriverà il 7 luglio nelle sale cinematografiche italiane e il 9 luglio su Disney+ con Accesso VIP*.

Sarà dunque un entusiasmante spy thriller d’azione a chiudere il Taormina Film Fest, siglando una 67ma edizione che, dal 27 giugno al 3 luglio, esplora generi, stili e linguaggi differenti, un’offerta inclusiva e differenziata pensata per tutti i tipi di pubblico.

