Lipari: “Andiamo a mietere il grano”. Teatro e tradizioni antiche

di Luana Spanò – Alcune realtà imprenditoriali a Pianoconte di Lipari in collaborazione con Slow Food, hanno organizzato una giornata dedicata al grano direttamente sui campi di raccolta in località Varisana. Sono state date dimostrazioni di lavorazione, dal metodo più antico (mietitura, pestatura nell’aia e “spagghiatura”), passando per la trebbiatura con una macchina funzionante del ‘900, e infine con una moderna mieti-trebbia.

Presenti anche i ragazzi della compagnia teatrale eoliana “Piccolo Borgo Antico” che in dialetto eoliano hanno raccontato la storia del grano ai tanti bambini presenti .

Un progetto che promuove un ritorno ai metodi di lavorazione antica e al passato. Senza dimenticare che le Isole Eolie prima che mete turistiche balneari sono stati territori rurali.

“Pietrina e Maria, donne Slow di Pianoconte di Lipari, hanno impastato farina di grano Maiorca e realizzato maccarùna e maltagliati.

Emiliano Cipicchia ha preparato un pesto trapanese come condimento.

Gesualdo Faulisi delle Madonie ha preparato un semolone con pesce e verdure di stagione.

Danilo Conti ha servito birra Timpa di grano Russello.

Un evento che ha fatto risuonare la sua eco buona, pulita e giusta nel silenzio assordante che lo ha accompagnato, che è stato inversamente proporzionale al suo successo, alla voglia di recupero della tradizione che ha instillato nei più giovani, alla nostalgica partecipazione di chi aveva ridotto tutto questo ad un ricordo che generava sospiri di rassegnazione, riportando la voglia di tramandare quei saperi necessari per recuperare quei sapori perduti.

Nonostante sembra che non sia stato notato, Lipari è di fatto e di diritto una comunità dei grani antichi”

