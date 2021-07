“Lipari si differenzia” e il servizio va in tilt

di Luana Spanò – Parte l’ordinanza urgente del sindaco di Lipari Marco Giorgianni. Il servizio di raccolta differenziata porta a porta va in tilt. Mentre i cassonetti delle frazioni dell’isola che sono ancora esonerate diventano delle discariche a cielo aperto e al centro il servizio di ritiro rifiuti non è puntuale, causando continue segnalazioni e lamentele, il sindaco attiva un servizio suppletivo a carico della Loveral. Sarà la Eolian Service la ditta incaricata per la raccolta rifiuti e sanificazione.

Intanto gli operai della Loveral scioperano a causa dei ritardi nei pagamenti degli stipendi e la ditta comunica che il 5 luglio la differenziata sarà attivata in tutto il territorio.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it