Pulizia Spiaggia a Torre Faro, evento lanciato da MessinAttiva

Nonostante l’arrivo dell’estate, l’associazione MessinAttiva non va in ferie: sabato 10 luglio alle ore 18:00 verrà effettuata una raccolta rifiuti in via Circuito (Torre Faro). Si tratta di un lungomare breve ma suggestivo, molto frequentato nei mesi estivi per via dello splendido panorama che offre ai suoi ospiti: da un lato, il Pilone, simbolo di quell’area; dall’altro, è possibile ammirare il tratto dello Stretto in cui le due sponde sono più vicine tra loro. Appare pertanto contraddittorio abbandonare una zona simile, dotata di questo grande potenziale, ai rifiuti provenienti dal mare o dalla noncuranza dei concittadini incivili. Rifiuti che, occorre ricordarlo, verrebbero inghiottiti nuovamente dalle acque dello Stretto alla successiva mareggiata.

Nonostante il divieto di balneazione non permetta di fruire della spiaggia per il proprio divertimento, è nostro dovere occuparci della salvaguardia di un punto strategico come via Circuito, fonte non solo di apprezzamento estetico, ma anche di possibili danni all’ambiente marino, in quanto attraversato da forti correnti capaci di trasportare grandi quantità di plastica. Di fronte alle esigenze del territorio non possiamo fare altro che rispondere, in quanto cittadini consapevoli e abitanti rispettosi del pianeta Terra.

Consigliamo di portare dei guanti (in lattice o da giardiniere) e dei sacchi (grandi) per svolgere al meglio la raccolta.

