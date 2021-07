Ha deposto delle uova una delle tante tartarughe che da almeno dieci anni vivono all’interno della storica vasca di Villa Mazzini. Purtroppo, l’habitat non è completamente idoneo per la riproduzione di questi animali e probabilmente il destino per quei piccoli all’interno del loro guscio è segnato.

Ovviamente, l’avvenimento eccezionale è stato segnalato alle autorità competenti e si spera che il loro intervento possa essere utile per salvare la vita di quei piccoli.

