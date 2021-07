Lipari, indifferenziata: furto dei mastelli di un noto ristorante

di Luana Spanò – Con grande sorpresa un noto ristorante dell’isola ieri pomeriggio non ha più trovato i suoi mastelli per l’indifferenziata e la spazzatura che contenevano nell’area preposta. Sono stati subito informati i vigili che si sono recati sul posto per un sopralluogo. Ieri sera i bidoni dell’indifferenziata sono stati ritrovati riversi in un’area poco distante.

Il mancato e puntuale ritiro dei rifiuti costa ai molti ristoratori ammonizioni dal vicinato. L’isola attualmente conta centinaia di turisti e questo per le attività ricettive e di ristorazione si traduce in un aumento della produzione di rifiuti.

Tante le segnalazioni del disservizio.

