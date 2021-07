Ex Gasometro, ingresso auto solo dal Viale Libertà

Nell’ambito della riorganizzazione del servizio di viabilità per l’accesso all’ex gasometro per effettuare i tamponi, visti i numerosi incolonnamenti di auto registrati per l’esodo dovuto alle vacanze estive, oggi il commissario per l’emergenza “Covid 19 di Messina Alberto Firenze ha disposto che resterà aperto solo l’ingresso dal viale della Libertà. Auto e pedoni dunque non potranno più utilizzare l’accesso laterale che si trova nel serpentone degli imbarchi. Una misura necessaria soprattutto per decongestionare il traffico veicolare e fare in modo che i residenti non debbano mischiarsi al flusso di auto proveniente dagli sbarchi.

