Disinfestazione: Messinaservizi inizia secondo ciclo servizio zona Sud della città dal 14 al 16 luglio 

Al via il secondo ciclo di disinfestazione contro insetti nocivi e zanzare nell’area Sud della città, da mercoledì 14 luglio fino al 16 luglio.

Domani 14 luglio si inizierà nelle zone di Altolia, Molino, Giampilieri Superiore, Giampilieri Marina, S. Paolo Briga, Briga Superiore, Pezzolo, Ponte Schiavo, Runci, S. Margherita, Statale 114 (da Via Bonino a Giampilieri), Stella Maris, Minissale, Villaggio Cep, S. Lucia S.C., Piano di Zona, Case Arcobaleno, Via Contesse, Villaggio Unrra, Via Marco Polo, Pistunina e Tremestieri.

Gioved’ 15 luglio si proseguirà nei quartieri di Mili Marina, Mili S. Marco, Mili S. Pietro, Galati Marina, Galati S. Anna, Galati S. Lucia, Santo Stefano Briga, Santo Stefano Medio, S. Margherita Superiore, Zir, Rione Taormina, Via del Zardo, Via Silicato, Via Bonsignore, Via Oreto Via Consolare Valeria (da ponte di ferro alla Via Contesse), Via Vecchia Comunale, Piazza Bellomo, Via del Carmine, Complesso Peloritano.

Venerdì 16 luglio gli operatori saranno attivi a Larderia Inferiore., Larderia Superiore, Tipoldo, Zafferia, S. Filippo Inferiore e Superiore, Piano Stella, S. Giovannello, Contrada Convito, Cumia Inferiore e Superiore, Sivirga, Viale Gazzi, Gazzi, Mangialupi, Fondo Fucile, Villaggio Aldisio, Villaggio Santo, Viale Bertuccio, Bordonaro, Case Gialle, Bordonaro Superiore, Case Gescal.

A seguire, con comunicazione preventiva dettagliata, lo stesso servizio verrà effettuato nelle zona Nord e Centro della città

Ai cittadini viene raccomandato di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti, di mettere al riparo animali domestici e da compagnia, di chiudere finestre e balconi e di lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano. Nel caso di condizioni meteorologiche avverse il programma potrebbe subire variazioni.

