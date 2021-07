Risse “provocate” per costringere i gestori a prendere i “loro” buttafuori: 11 condanne e una multa

Si chiude con 11 condanne e una multa il processo d’appello per l’operazione Flower che nel 2019 ha portato alle sbarre una banda criminale che terrorizzava la movida messinese organizzando risse a tavolino nei locali per estorcere denaro agli imprenditori e costringerli ad assumere buttafuori a loro graditi.

I giudici di secondo grado hanno deciso ieri pomeriggio in sostanza lievi “sconti” di pena e tre conferme rispetto alla decisioni adottate dal gup. Ecco il dettaglio della sentenza d’appello: Kevin Schepis, 11 anni e un mese di reclusione, più 8.866 euro di multa (ha registrato assoluzioni parziali da tre capi d’imputazione, con la formula «per non aver commesso il fatto»); Giuseppe Esposito, 7 anni e 4 mesi, più 6.000 euro di multa; Giovanni De Luca, 9 anni e 10 mesi, più 7.000 euro di multa; Giovanni Lo Duca, 9 anni e 4 mesi, più 6.666 euro di multa; Vincenzo Gangemi e Domenico Mazzitello, 5 anni di reclusione e 5.000 euro di multa; Giuseppe Cardia, 1.400 euro di multa. A Placido Arena e Cristian Messina i giudici hanno poi concesso rispetto al primo grado la sospensione della pena. Condanna del primo grado confermata invece per Andrea Fusco, Antonino Rizzo e Eliseo Fiumara. Decisi anche risarcimenti alle parti civili che si erano costituite.

