Puli-Amo Messina lancia “Puli-Amo il centro storico” per sensibilizzare contro l’inciviltà

Si svolgerà sabato 17 luglio dalle ore 20.00 l’iniziativa pubblica “Puli-AMO il centro storico” giunta alla sua terza edizione, promossa dall’Associazione “Puli-AMO Messina”.

Come per gli scorsi appuntamenti, i volontari della No Profit scenderanno in campo lungo le vie del centro storico a caccia di rifiuti abbandonati su scale e marciapiedi, ai bordi dei monumenti, ai margini delle strade, all’interno delle fontane monumentali.

Una passeggiata di sensibilizzazione e denuncia contro l’inciviltà ed un invito a tutti i cittadini ad un uso più consapevole e puntuale dei cestini per rifiuti, nel rispetto del nostro patrimonio storico artistico culturale e per la tutela dell’ambiente.

Essenziale per la riuscita dell’iniziativa la collaborazione con MessinaServizi Bene Comune per il ritiro dei sacchi, coadiuvati dall’assessore alle politiche ambientali Dafne Musolino.

L’itinerario si snoderà lungo i simboli di Bellezza e inciviltà del centro storico, con partenza alle ore 20.00 circa dallo slargo antistante il Teatro Vittorio Emanuele, con arrivo a piazza Cairoli. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini, senza necessità di iscrizione. Saranno poste in essere tutte le precauzioni necessarie per il contenimento del Virus.

