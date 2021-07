Galleria San Iachiddu, Cannistrà e Fusco (M5S) interrogano il Sindaco

I consiglieri comunali del M5s Cristina Cannistrà e Giuseppe Fusco chiedono chiarezza sulle condizioni della Galleria San Jachiddu e sulle sue reiterate chiusure, che hanno comportato notevoli disagi alla cittadinanza e alla viabilità della zona nord.

“Sin dalla sua apertura – spiegano i pentastellati, autori di un’interrogazione urgente indirizzata al sindaco Cateno De Luca e al Dipartimento Mobilità urbana e viabilità – l’importante bretella di collegamento fra il Viale Giostra e il Viale Annunziata, percorsa quotidianamente da migliaia di cittadini, ha subito innumerevoli chiusure ed altrettanti interventi manutentivi di varia natura: solo nel 2021 il “tunnel” è stato interdetto al transito veicolare, in entrambi i sensi di marcia, a febbraio, marzo e luglio. Il motivo? Tra quelli indicati anche la manutenzione delle centraline Sos, già oggetto di interventi a dicembre del 2020, mentre qualche mese prima, a luglio, era stata effettuata un’altra chiusura sempre per la manutenzione degli apparati impiantistici. Risulta evidente che gli interventi di manutenzione messi in atto, a tutt’oggi, si dimostrano non solo ripetitivi ma anche non risolutivi delle problematiche presenti nella Galleria, oltre a comportare un continuo esborso di risorse comunali”.

Sotto la lente dei consiglieri anche l’intervallo temporale (ore 9-17) previsto per l’interdizione al traffico, in concomitanza con gli orari di maggiore afflusso.

Quattro in particolare le loro richieste:

1) Conoscere i motivi per i quali sono stati necessari i continui interventi di manutenzione;

2) Quali interventi sono previsti per evitare il ripetersi di tale grave situazione che arreca notevoli disagi ai cittadini messinesi e alla viabilità;

3) Conoscere, sino ad oggi, quale tipologia di lavori sono stati effettuati e le spese affrontate dal Comune di Messina per i predetti interventi.

4) Sapere se per i futuri interventi manutentivi sia auspicabile procedere alla chiusura della Galleria nelle ore notturne piuttosto che diurne.

