La messinese Nadia Terranova nella giuria della Biennale Cinema di Venezia sez. Orizzonti

Prestigioso riconoscimento per la scrittrice messinese Nadia Terranova che farà parte della giuria internazionale per la sezione Orizzonti alla 78^ edizione della Mostra del Cinema di Venezia dall’1 al 11 settembre.

Nadia Terranova (43 anni) è autrice di numerosi romanzi e libri per ragazzi spesso ambientati nella città dello stretto, tra cui: Gli anni al contrario (Einaudi 2015, premio Bagutta Opera Prima e The Bridge Book Award), Addio fantasmi (Einaudi 2018, finalista al premio Strega 2019) e Omero è stato qui (Bompiani 2019, selezionato nella dozzina del Premio Strega Ragazzi). I suoi libri sono stati tradotti in tutto il mondo. Collabora con diversi giornali tra cui la Repubblica, Il Foglio e cura la rubrica “Sirene” su Vanity Fair.

Dopo il Leone d’oro per il miglior film e i riconoscimenti riservati alla sezione principale della Biennale, particolari attenzioni da parte degli addetti ai lavori a livello mondiale è rivolto alla sez. Orizzonti, che è riservata a film rappresentativi di nuove tendenze estetiche ed espressive del cinema mondiale, con particolare riguardo per gli esordi, gli autori emergenti e non ancora pienamente affermati, le cinematografie minori e meno conosciute, ma anche opere che si misurano con i generi e la produzione corrente con intenti d’innovazione e di originalità creativa.

Ecco di seguito la composizione delle giurie internazionali.

Il presidente della Giuria del Concorso di Venezia 78 è Bong Joon-ho – presidente (Corea del Sud), regista e sceneggiatore premio Oscar, è una delle voci più originali del cinema contemporaneo. Gli altri giurati del Concorso di Venezia 78 sono Saverio Costanzo (Italia), regista e sceneggiatore; Virginie Efira (Belgio/Francia), attrice; Cynthia Erivo (Gran Bretagna), attrice teatrale e cinematografica, cantante e compositrice; Sarah Gadon (Canada), attrice e produttrice; Alexander Nanau (Romania), regista; Chloè Zhao (Cina) regista, sceneggiatrice, montatrice e produttrice.

Il presidente della Giuria internazionale della sezione Orizzonti è Jasmila Žbanic (Bosnia ed Erzegovina), regista e sceneggiatrice. Gli altri giurati sono Mona Fastvold (Norvegia), regista e sceneggiatrice; Shahram Mokri (Iran), regista, sceneggiatore e critico cinematografico; Josh Siegel (USA), curatore della sezione cinematografica del MoMA di New York; Nadia Terranova (Italia), scrittrice autrice di numerosi romanzi e libri per ragazzi.

Il presidente della Giuria internazionale del Premio Venezia Opera Prima “Luigi De Laurentiis”- Leone del Futuro, è Uberto Pasolini (Italia), regista, sceneggiatore e produttore. Gli altri giurati sono Martin Schweighofer (Austria), critico cinematografico, docente e direttore di festival; Amalia Ulman (Argentina), artista e regista.

Lunedì 26 luglio alle ore 11 in diretta streaming, Roberto Cicutto, Presidente della Biennale di Venezia e Alberto Barbera, Direttore Artistico del Settore Cinema presenteranno il programma della 78. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it