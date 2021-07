Orto Botanico diventa centro vaccinale

Dalle 16.30 alle 20.30 di mercoledì 28 luglio, presso l’Orto Botanico, sarà possibile effettuare, senza prenotazione, la vaccinazione anti covid 19 per tutti coloro che volessero aderire, inclusi gli studenti. L’obiettivo è quello di offrire un’importante opportunità di sanità pubblica in uno scenario suggestivo come i giardini dell’orto botanico.

L’evento si inquadra nel programma “Le vie del vaccino”, iniziativa promossa dal commissario per l’emergenza covid della provincia di Messina che vede coinvolti partner istituzionali.

Nel corso del pomeriggio, alle 18.30, si terrà un incontro sul tema La geografia dell’inclusione: dialoghi interdisciplinari sulla medicina di genere. Al dibattito, coordinato dalla giornalista Natalia La Rosa, interverranno i docenti Gioacchino Calapai, Maria Rosaria Anna Muscatello, Salvatore Settineri e Giovanna Spatari. Saranno presenti intermezzi musicali a cura del conservatorio di musica di Messina Arcangelo Corelli.

