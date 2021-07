Nuovo decreto Covid, dal 6 agosto green pass per ristoranti al chiuso, palestre, cinema. Draghi: “Condizione per tenere attività aperte”

Il Consiglio dei ministri ha approvato il testo: il certificato verde diventa il lasciapassare per la vita durante la pandemia, ma sarà valido anche dopo una dose. Ancora non servirà per prendere i mezzi pubblici. Restano chiuse le discoteche. Cambiano anche i parametri per i colori: la soglia per il passaggio in zona gialla viene fissata al 10% di occupazione delle terapie intensive e al 15% per le ospedalizzazioni. Stato d’emergenza prorogato al 31 dicembre.

A partire dal 6 agosto sarà necessario avere il green pass (anche solo con la prima dose) per le seguenti attività :

🍝 Ristoranti e bar chiuso (al tavolo, non al banco)

🎤 Spettacoli

🏟 Stadi

🎬 Cinema

🎭 Teatri

🏛 Musei

💆🏻‍♀️ Centri benessere

🧖‍♀️ Centri Termali

🏊‍♂️ Piscine

🏋🏻‍♂️ Palestre

🎠 Fiere e sagre

🎰 Sale Scommesse/ Sale gioco

🎡Parchi Divertimento

🗣Congressi

✍️ Concorsi

Cambiano inoltre i parametri per i colori delle Regioni , che saranno tarate sul livello di saturazione degli ospedali :

🟡 10% T.i. e 15% ospedalizzazioni

🟠 20% t.i. e 30% ospedalizzazioni

🔴 30% t.i. e 40% ospedalizzazioni

In Sicilia ad oggi abbiamo il 3.4% in t.i. e 5.3% di ospedalizzazioni.

“La campagna vaccinale ha permesso all’economia di riprendersi”, ha spiegato il premier Mario Draghi in conferenza stampa, “il green pass non è un arbitrio, è una condizione per tenere aperte le attività economiche”.

