Incendio auto ieri tra Taormina e Castelmola, nessun ferito

Nella mattinata del 23 luglio 2021, intorno alle ore 10, i Vigili del fuoco del Comando di Messina sono intervenuti per un incendio di un’auto in transito sulla strada che da Taormina prosegue per Castelmola (Me).

La squadra Vigili del Fuoco 4A del distaccamento di Letojanni (Me), arrivata sul posto con Autopompa serbatoio e pick-up con modulo, non ha potuto fare altro che spegnere l’incendio che avvolgeva totalmente la vettura, ormai completamente distrutta. L’auto viaggiava con a bordo due coppie di turisti campani ed un cane. Fortunatamente nessuno ha riportato conseguenze.

