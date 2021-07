San Fratello: la signora Teresa compie 104 anni

di Salvatore Di Bartolo – San Fratello festeggia il 104esimo compleanno della signora Teresa. Nata a San Fratello nel 1917, “zia Teresa”, come la chiamano amorevolmente i nipoti, ha vissuto tutti gli eventi che, nel bene e nel male, hanno contraddistinto il secolo scorso e quello attuale. Il primo conflitto mondiale, l’epidemia di spagnola, la terribile frana che nel 1922 distrusse la sua San Fratello, la dittatura fascista, il secondo conflitto mondiale, gli anni delle emigrazioni di massa che la coinvolsero in prima persona insieme al marito. E poi il boom economico, gli anni del benessere e della crescita, per giungere sino alla disastrosa frana che nel 2010 colpì ancora una volta San Fratello ed infine la pandemia da Coronavirus.

Una vita lunga e travagliata quella della signora Teresa, ma anche piena di gioie, soddisfazioni e dell’amore che le hanno saputo regalare nipoti e pronipoti, che in questo giorno speciale non hanno voluto perdere l’occasione di riunirsi per festeggiare l’ambitissimo traguardo raggiunto dell’amata zia.

Ai festeggiamenti in onore di zia Teresa hanno preso parte anche il parroco Don Cono ed il presidente del Consiglio comunale di San Fratello Betti Morello: “È un appuntamento fisso ormai da tre anni quello del compleanno delle signora Teresa, lo aspetto sempre con ansia e cercherò di esserci per tutti quelli futuri che il Signore ha deciso di riservarle”, afferma la Morello.

“La signora Teresa rappresenta per la nostra comunità una testimonianza di vita buona e generosa e la dimostrazione è data dall’affetto che la circonda, per questo mi sento di fare i complimenti alla famiglia e in particolare alla nipote Anna per come viene accudita con amore, attenzione e cura. La signora Teresa è conosciuta in paese per la persona lavoratrice che è stata, in un periodo in cui la vita non era facile come lo è adesso, ma quando i sacrifici facevano da padroni. La signora rappresenta una gioia per gli occhi, piacere per le orecchie per la saggezza nelle sue parole e emozione per il cuore, per questo a nome di tutti tantissimi auguri di buon compleanno e un ringraziamento per il suo esempio di vita, conclude il presidente del consiglio comunale.

E allora, tanti auguri di buon compleanno anche da parte nostra zia Teresa!

