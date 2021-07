Tari 2021, bocciato ancora una volta l’aumento dal Consiglio Comunale

di Michele Bruno – E’ appena stato bocciato l’aumento della tariffa Tari 2021 dal Consiglio Comunale. 13 voti contrari, un’astensione e 11 voti favorevoli.

Favorevoli i consiglieri del misto vicini al Sindaco Cateno De Luca, più Pierluigi Parisi e Ugo Zante (Forza Italia), Rita La Paglia, Sebastiano Tamà.

Contrari i consiglieri PD (Gaetano Gennaro, Alessandro Russo, Antonella Russo), M5S (Cristina Cannistrà, Giuseppe Fusco, Paolo Mangano), Sicilia Futura (Pietro La Tona, Francesca Cacciola), Ora Messina (Giandomenico La Fauci, Francesco Pagano), Lega (Giovanni Scavello).

Astenuto il Vicepresidente del Consiglio Comunale Nino Interdonato per assicurare la terzietà della presidenza, come consueto, in assenza del Presidente Claudio Cardile.

Così si esprime in un post Facebook Alessandro Russo, dopo il voto:

“In Consiglio Comunale ho votato assieme al mio gruppo politico, per la terza volta in un mese (!), “NO” all’aumento del 9% della TARI.

Un aumento di tasse sulle spalle dei messinesi che già pagano le tasse (certo non sugli evasori…) a fronte di una gestione del verde pubblico e della pulizia cittadina che è a dir poco imbarazzante.

Il piano tariffario TARI è stato bocciato dal Consiglio. Ai messinesi non possiamo aumentare le tasse quando i servizi non sono neppure lontanamente all’altezza del minimo tollerabile.

Ora, pronto alla solita sequela di maleparole, bugie e insulti del sindaco gran cafone in capo. Business as usual”.

Andrea Argento, consigliere M5S: “La cosa più importante nella mia vita si chiama COERENZA e quando sostengo una posizione perché credo nella stessa, la porto avanti senza se e senza ma. Se il tema è AUMENTARE LA TASSA SUI RIFIUTI DEI MESSINESI, ho anticipato che la potevano portare in Aula 1000 volte, l’avrei bocciata 1001 anche perché le argomentazioni non ci hanno convinto.

Il Consiglio ha deciso che non si doveva gravare ulteriormente sulle tasche dei cittadini. Cara Amministrazione, la nostra risposta é: NO!”

“Per la seconda volta il Consiglio Comunale dice NO all’ aumento delle tariffe Tari. Grazie a questa decisione si continueranno ad applicare le tariffe in vigore nell’anno precedente senza i temuti consistenti aumenti”.

Articolo in aggiornamento, siamo in attesa di dichiarazioni dei consiglieri dei diversi schieramenti.

