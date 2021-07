Asd San Fratello, appello del presidente Manasseri alla comunità: ” abbiamo bisogno di voi”

La società Asd San Fratello tramite il proprio presidente Salvatore Manasseri e la dirigenza dopo un’attenta disamina della realtà che in questi ultimi due anni siamo stati costretti ad affrontare ha deciso di fare appello a tutta la cittadinanza della Città di San Fratello.

Di seguito il Comunicato stampa del Presidente Salvatore Manasseri

“Come Società dell’Asd siamo disposti ad impegnarci ancora una volta per continuare l’ambizioso progetto sportivo e sociale, ma ci siamo resi conto che solo un piccolo gruppo di dirigenti fatichiamo a realizzare ciò che ci eravamo prefissati, altresì il periodo difficile che stiamo vivendo sta incidendo notevolmente.

Detto in poche parole, abbiamo bisogno di ognuno di voi appassionati di calcio e non, perché il nostro progetto non è solamente sportivo ma anche sociale.

Come presidente ma anche padre di famiglia, faccio appello a tutta la comunità sanfratellana agli imprenditori locali, all’amministrazione comunale e a tutti coloro che nutrono simpatia per la nostra piccola realtà calcistica.

Personalmente sono disposto insieme alla dirigenza da farci da parte qualora ci fosse qualcuno che vorrebbe prendere le redini della realtà portata avanti da noi con responsabilità e spirito di sacrificio e abnegazione.

Sarebbe un peccato non continuare questa meravigliosa avventura che ci ha visti protagonisti nel calcio nebroideo per diversi anni.

Spero vivamente che ci sia una risposta a questo mio appello che sgorga dall’amore per San Fratello e i tanti giovani che non avrebbero più una realtà sportiva ma altri svaghi sicuramente meno sani dello sport.

Se non giungono risposte a malincuore siamo costretti a consegnare la squadra di calcio Asd San Fratello al Signor Sindaco Dott. Salvatore Sidoti e all’Amministrazione Comunale.

Augurandoci il meglio per San Fratello, vi ringrazio per il sostegno sin qui ricevuto, per tutti gli sforzi che insieme abbiamo fatto, per i fardelli che insieme abbiamo portato e attendo fiducioso il vostro aiuto”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it