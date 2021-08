Incendi nel messinese, intervengono i Vigili del Fuoco

Continuano incessanti le operazioni di spegnimento dei molti roghi che interessano la città di Messina da parte dei Vigili del fuoco della Caserma Bevacqua. Anche diverse città della Sicilia sono alle prese con il contrasto agli incendi boschivi. In tutti i Comandi è scattata la situazione di allerta incendi già da qualche giorno con dispositivo che ha previsto il raddoppio dei turni per incrementare il numero di Vigili del fuoco su tutta la regione. Molte famiglie sono state invitate ad abbandonare la propria abitazione per via precauzionale. La situazione è ancora critica in particolare nei comuni di Santa Domenica Vittoria, Librizzi, Terme Vigliatore.

Qui il video degli interventi pubblicato su Twitter dai Vigili.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it