Traversata dello Stretto in ricordo di due indimenticabili barcaioli, il 2 agosto alle 9

Partirà domani alle 9, dalla spiaggia del Pilone a Faro, una traversata dello Stretto di Messina dedicata a Lillo Ursino e Gaetano Puleo, due barcaioli doc e amici innamorati del mare e, in particolare, del leggendario tratto tra Scilla e Cariddi.

La gara è inserita nel circuito di appuntamenti sportivi organizzate dal team ‘Colapesce Primo’ per la stagione 2021.

“Lillo e Gaetano – si legge in una nota – nel corso degli anni hanno accompagnato nelle varie competizioni tanti atleti con passione e con il sorriso sempre in bella vista. Rimarranno un ricordo per tutti coloro i quali hanno avuto il piacere almeno una volta di conoscerli, incontrarli in via Fortino a Torre faro, mentre si preparavano per la pesca. Domani amici e parenti li ricorderanno con un corteo di barche che partirà in concomitanza alla traversata dello stretto: nella memoria di due padri, figli e amici che del mare hanno fatto la loro storia”.

