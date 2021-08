Notte di fuoco a Lipari, sfiorata la tragedia

di Luana Spanò – Ieri sera dopo le 22:30 sull’isola di Lipari è divampato un incendio in località Valle Pera, Quattropani. In poco tempo le fiamme si sono propagate in tutta l’area, favorite dal vento di scirocco, raggiungendo le abitazioni. Ore di paura per una delle famiglie della località, le fiamme hanno infatti circondato l’abitazione. I vigili del fuoco giunti sul posto, con i pochi mezzi a disposizione hanno soccorso la famiglia.

Successivamente raggiunti anche dalla protezione Civile, il 118 e il sindaco di Lipari Marco Giorgianni. Danni anche ai tralicci dell’alta tensione. L’incendio è stato domato alle prime ore dell’alba dopo aver raggiunto anche località Caolino.

