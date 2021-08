No Green Pass: due locali di Messina sulla mappa “Io APRO”, uno a S. Antaga Mililtello, uno a Taormina e un bar a Vulcano

Entra in vigore il green pass per poter entrare in alcuni luoghi pubblici, come e bar e sristoranti, e nel frattempo il movimento “Io Apro” ha mappato e condiviso su alcuni gruppi telegram tutti i locali che non chiedono la certificazione per entrare.

Il file si chiama “aperti e liberi”, ed ha suscitato l’attenzione di molti, dividendo l’opinione pubblica sulla obbligatorietà di questo documento necessario fino al 31 dicembre, quando scade lo stato di emrgenza legato al governo della pandemia.

Ricordando che i bambini sotto i dodici anni sono esentati dappertutto, ma al ritorno da un viaggio all’estero chi ha più di 6 anni deve fare il tampone, alcuni esercenti di locali hanno voluto ribadire il proprio no: una scelta minoritaria come mostrano i numeri della stessa mappa, che tuttavia sarebbe in continuo aggiornamento.

A Messina città sono solo due i locali mappati nella centralissima Via Garibaldi, un ristorante in provincia, a Sant’Agata di Militello, uno a Taormina e un bar a Vulcano nelle Isole Eolie.

