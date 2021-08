Addio a Gino Strada, il “padre” di Emergency: aveva 73 anni

Stamattina l’ultimo articolo pubblicato su La Stampa di Torino con la sua firma: è morto oggi Gino Strada, il medico fondatore di Emergency nel 1994. Aveva 73 anni e da tempo era malato.

Gino Strada si è battuto per tutta la vita in favore dei diritti umani, soprattutto in aree difficili come Africa e Medio Oriente. E ancora fino ad oggi il suo sguardo era rivolto alla grave situazione in Afghanistan, di cui stava seguendo gli eventi con grande apprensione.

Da oltre 20 anni Emergency osserva la guerra sul campo. Nelle sale operatorie in Iraq e Afghanistan, Emergency è stata, ed è ancora testimone, della devastazione portata dalla guerra in interi Paesi. Nei porti della Sicilia e nei campi profughi nel Kurdistan iracheno Emergency offre cure gratuite a migliaia di persone in fuga da violenza e povertà.

Con Messina un legame speciale, anche attraverso l’ex sindaco Renato Accorinti con il quale Gino Strada ha condiviso diverse riflessioni sul pacifismo, chiedendosi di cosa abbiamo bisogno per andare verso un mondo senza guerra.

“Amici, come avrete visto il mio papà non c’è più – -ha scritto su facebook Cecilia Strada – Non posso rispondere ai vostri tanti messaggi che vedo arrivare, perché sono in mezzo al mare e abbiamo appena fatto un salvataggio.

Non ero con lui, ma di tutti i posti dove avrei potuto essere…beh, ero qui con la ResQ – People saving people a salvare vite. È quello che mi hanno insegnato mio padre e mia madre”.

