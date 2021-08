I concerti di questa settimana: Taormina, Zafferana, Messina, Noto, Agira, Castellammare

UMBERTO TOZZI

DOMANI MERCOLEDÌ 18 AGOSTO – ZAFFERANA ANFITEATRO FALCONE BORSELLINO ORE 21.30

Biglietti disponibili on line e nei punti vendita dei circuiti abituali (puntoeacapo.uno, boxoffice sicilia, ticketone, ciaotickets) e ai botteghini dei concerti dalle 18.30

“Songs” sarà un modo per l’artista per tornare a incontrare dal vivo il proprio pubblico, dopo questi lunghi mesi in cui il mondo intero è rimasto sospeso, un piccolo passo per far ripartire la musica.

«Sono felicissimo! La riapertura dei concerti e dei luoghi di cultura in genere vuol dire finalmente ridare ossigeno a tutti gli operatori dello spettacolo che per questo lunghissimo periodo hanno sofferto in silenzio, dimenticati e senza nessun sostegno economico. Sembra un sogno poter immaginare di risalire su un Palco e incontrare di nuovo le persone che saranno lì per assistere ad un tuo concerto. Mi auguro che sia per me che per i miei colleghi possa essere l’inizio di un ritorno al più presto alla normalità e la fine di un lunghissimo incubo».

“Songs” sarà anche un importante tassello nella carriera di Umberto Tozzi: per la prima volta porterà in giro uno show completamente acustico. Il pubblico avrà la possibilità di ascoltare i suoi più grandi successi e alcune canzoni che non sono mai state eseguite in concerto, chicche del suo repertorio, recuperate per l’occasione e a cui verrà data una nuova, emozionante, veste acustica.

AIELLO

GIOVEDÌ 19 AGOSTO – ZAFFERANA ANFITEATRO FALCONE BORSELLINO ORE 21.30

Biglietti disponibili on line e nei punti vendita dei circuiti abituali (puntoeacapo.uno, boxoffice sicilia, ticketone, ciaotickets) e ai botteghini dei concerti dalle 18.30

Durante i live, AIELLO eseguirà per la prima volta dal vivo il suo nuovo singolo “FINO ALL’ALBA (ti sento)”, le canzoni contenute nel nuovo album “MERIDIONALE”, pubblicato il 12 marzo, tra cui “ORA”, brano presentato al 71° Festival di Sanremo con quasi 10 milioni di stream e 4.9 milioni di views, “VIENIMI (a ballare)” (disco di platino) e “CHE CANZONE SIAMO”. Non mancheranno poi i suoi successi più acclamati, come “ARSENICO” (disco di platino) e “LA MIA ULTIMA STORIA” (disco d’oro).

FRANCESCO RENGA

VENERDÌ 20 AGOSTO – ZAFFERANA ANFITEATRO FALCONE BORSELLINO ORE 21.30

SABATO 21 AGOSTO – MESSINA ARENA VILLA DANTE ORE 21.30

Biglietti disponibili on line e nei punti vendita dei circuiti abituali (puntoeacapo.uno, boxoffice sicilia, ticketone, ciaotickets) e ai botteghini dei concerti dalle 18.30

Era da un po’ che ci stavamo lavorando… e io morivo dalla voglia di potervelo comunicare! Questa estate finalmente dopo più di un anno potremo ritornare ad “abbracciarci” almeno con lo sguardo, e certamente con la musica. Ecco qui le prime date di questa meraviglia che finalmente può ricominciare. Sul palco saremo in quattro, sto lavorando ad una scaletta speciale con arrangiamenti speciali, tutti nuovi… solo per voi. Solo per questa volta. Un modo fantastico per ricominciare insieme, per tornare ad una normalità che per tutti noi significa vita. Non aspettavo altro, e spero di potervi finalmente rivedere tutti… e ricominciare il nostro viaggio tra musica e parole. Ricominciare a ridere, piangere… emozionarci insieme. Un modo per ringraziarvi tutti per quanto avete fatto per me in questo periodo così triste è strano per tutti… mi avete fatto sentire meno solo, mi avete fatto sentire ancora vivo! Adesso è il momento! Sul palco l’artista sarà accompagnato da Fulvio Arnoldi (chitarra acustica e tastiere), Vincenzo Messina (pianoforte e tastiere) e Stefano Brandoni (chitarre).

MASSIMO RANIERI

SABATO 21 AGOSTO – NOTO (SR) SCALINATA DELLA CATTEDRALE ORE 21.30

DOMENICA 22 AGOSTO – AGIRA (EN) PIAZZA DEGLI EVENTI ORE 21.30

LUNEDI 23 AGOSTO – FINALE DI POLLINA (PA) TEATRO PARCO URBANO ORE 21.30

Biglietti disponibili on line e nei punti vendita dei circuiti abituali (puntoeacapo.uno, boxoffice sicilia, ticketone, ciaotickets) e ai botteghini dei concerti dalle 18.30

In scena ci sarà un Massimo Ranieri al 100%, che offrirà al suo pubblico tutto il meglio del suo repertorio più amato e più prestigioso presentando inoltre le novità della sua ultima produzione discografica. Orchestra formata da: Flavio Mazzocchi (pianoforte), Pierpaolo Ranieri (basso), Marco Rovinelli (batteria), Andrea Pistilli (chitarra classica), Donato Sensini (fiati), Stefano Indino (fisarmonica).

Commenta Ranieri: “È mancata la musica, il teatro, il cinema – ha aggiunto – è mancato a noi e al pubblico che non ha avuto più un momento di svago. Tutto questo è stato capito tardi, ma meglio tardi che mai. Finalmente si ricomincia a lavorare, ormai ho riprovata la gioia di calcare il palcoscenico, che mi mancava molto.

GIANNA NANNINI

VENERDÌ 20 AGOSTO – ENNA CASTELLO DI LOMBARDIA ORE 21.30

SABATO 21 AGOSTO – TAORMINA TEATRO ANTICO ORE 21.30

LUNEDI 23 AGOSTO – CAMPOBELLO DI MAZARA CAVE DI CUSA ORE 21.30

MARTEDI 24 AGOSTO – CEFALÙ CASTELLO BORDONARO ORE 21.30

Biglietti disponibili on line e nei punti vendita dei circuiti abituali (puntoeacapo.uno, boxoffice sicilia, ticketone, ciaotickets) e ai botteghini dei concerti dalle 18.30

Piano e forte, dolcezza e energia, questo e molto altro è la rocker GIANNA NANNINI, pronta a tornare in tour!

GIANNA NANNINI torna questa estate ad abbracciare i suoi fan in una dimensione più intima e allo stesso tempo affascinante con il tour in tutta Italia “PIANO FORTE E GIANNA NANNINI – La Differenza”, dal titolo del suo ultimo album “La Differenza”, anche per sottolineare le due anime della sua musica: piano e forte.

“Avevo in mente da tempo un tour con il pianoforte e l’occasione perfetta si presenta ora, dato che la capienza per i concerti è ridotta e bisogna mantenere il distanziamento, e ho pensato, come sognavo da tempo, a un concerto che dia la sensazione di essere a casa”, afferma la Nannini.

MARIO BIONDI

DOMENICA 22 AGOSTO – TAORMINA TEATRO ANTICO ORE 21.30

LUNEDI 23 AGOSTO – CASTELLAMMARE DEL GOLFO PIAZZALE STENDITOIO ORE 21.30

Biglietti disponibili on line e nei punti vendita dei circuiti abituali (puntoeacapo.uno, boxoffice sicilia, ticketone, ciaotickets) e ai botteghini dei concerti dalle 18.30

Mario Biondi torna nella sua Sicilia per due imperdibili date, accompagnato dalla sua band: Domenica 22 agosto torna sul palco del Teatro antico di Taormina, e l’indomani – lunedì 23 agosto – si esibirà a Castellammare del Golfo, al Piazzale Stenditoio, splendida terrazza sul mare. In questa seconda data ci sarà la straordinaria partecipazione della Lady of Soul Miss Daria Biancardi: dopo essersi esibita nel tempio della black music, l’Apollo Theater di Harlem, reduce dal successo di The Voice e vincitrice dell’edizione “The Best of” di All Together Now su Canale 5, è considerata una delle più belle voci di questo ultimo quarto di secolo.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it