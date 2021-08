Compagnia eoliana oggi in scena con uno spettacolo tutto al femminile e una dedica speciale

di Luana Spanò – “Un anno fa ci lasciava prematuramente la nostra attrice Lorenza e proprio oggi la sorella Fabiana debutterà con il suo primo spettacolo nella nostra compagnia. Il lavoro tutto al femminile in un momento storico in cui i diritti delle donne in una parte del mondo sono violentemente repressi, sarà un omaggio a Lorenza e simbolo di vicinanza a tutte le donne”.

La compagnia teatrale eoliana Piccolo Borgo Antico decide così di ricordare la 22enne morta per un caso presunto di malasanità, inseguito al quale per giorni parenti e amici avevano presidiato il nosocomio per ottenere risposte sulla delicata condizione sanitaria delle Eolie dal Presidente della Regione Nello Musumeci e l’assessore alla Salute Ruggero Razza.

Lo staff così, attori compresi, sarà interamente al femminile, un segnale di vicinanza a tutte le donne che in questo momento rischiano di perdere ogni diritto. Sul palcoscenico eccezionalmente anche l’assessore Tiziana De Luca.

