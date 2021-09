Multisala Apollo, dal 6 settembre ripartono le proiezioni del Cineforum Don Orione

Cineforum nel segno della qualità cinematografica con film non distribuiti e per la prima volta proposti in città. Prime visioni selezionate con cura attraverso un lungo lavoro, accompagnate da schede critiche e (laddove sia possibile) anche da “Incontri con gli autori”. Dal 6 settembre ripartono le proiezioni del Cineforum Don Orione alla Multisala Apollo di Messina. Dopo l’interruzione estiva, il cineforum riprende e completa la programmazione con il film “Effetto Domino” di Alessandro Rossetto (16.30 – 18.30 20.30), lunedì 6 settembre;

lunedì 13 settembre con il film “Non si può morire ballando” (alla presenza del regista Andrea Castoldi, della producer Valentina Tomasetto e dell’attore Salvatore Palombi, ore 16.30 – 18.30 – 20.30) e con altre 5 visioni (20, 27 settembre, 4, 11 e 18 ottobre) prima dell’avvio della stagione cinematografia 2021-22 e una nuova campagna abbonamenti. Le proiezioni avverranno come di consueto alla Multisala Apollo di Messina. L’accesso è tramite abbonamento o biglietto. Vigono le regole sull’esibizione del Green Pass valide per l’accesso a tutte le sale cinematografiche in Italia.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it