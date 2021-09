AFGHANISTAN E LIBERTA’: RESISTENZA, DIRITTO D’ASILO E AUTODETERMINAZIONE DELLE DONNE

Venerdì 3 Settembre dalle ore 19:00 alla libreria Colapesce si terrà il primo di il primo di una serie di focus tematici che avranno lo scopo di approfondire la complessa questione afgana sotto molteplici punti di vista e soprattutto dimostrare la nostra solidarietà e vicinanza alle donne afgane.

È necessario, in questo momento di emergenza, sviluppare uno spirito critico per interpretare le narrazioni che ci vengono propinate dal circo mediatico e riteniamo che, per fare chiarezza sugli eventi, sia importante confrontarci con chi sul territorio, al sostegno delle donne, lavora da più di 20 anni.

Sarà infatti presente in collegamento streaming Laura Quagliuolo, fondatrice del CISDA,(coordinamento italiano donne afgane) con cui dialogheremo.

L’evento fortemente voluto dalla Libreria Colapesce e dal circolo ARCI Thomas Sankara permetterà anche, a chi lo volesse, di effettuare una donazione a favore di RAWA (associazione rivoluzionaria delle donne dell’Afghanistan), il movimento clandestino delle donne, nato nel 1977, tramite i canali del CISDA.

È importante dare voce a chi voce non ne ha: la lotta per i diritti e l’autodeterminazione e la libertà delle donne è la stessa,indipendentemente dal contesto storico- geografico.

Il racconto della resistenza delle donne afghane sarà introdotto dal contributo di alcune attiviste (Patrizia Maiorana, Rene Abu Rub, Giulia Zuccotti) su diritto d’asilo e il ruolo degli organismi internazionali e della società civile, il ruolo delle donne nell’Islam e la laicità, la solidarietà tra movimenti femministi, a partire dall’esperienza della rete di donne JIN per le donne curde della Siria del Nord.

Al termine è prevista una staffetta di letture aperta al pubblico.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it