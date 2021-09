“Lui se la canta e lui se la suona…”, la risposta allo spettacolo di stasera del Sindaco

di Michele Bruno – Questa sera il Sindaco di Messina, Cateno De Luca, si esibirà per l’evento finale della rassegna di spettacoli Messina Restarts. Molto probabilmente un evento atteso da molti, soprattutto dai suoi elettori e sostenitori, tuttavia c’è anche una parte di Messina che non è entusiasta dell’idea di vedere il Primo cittadino esibirsi e ha deciso di lanciare un contro-evento.

Non si tratta di una manifestazione o un’esibizione alternativa, ma quella che diventa quasi l’occasione per una gara di solidarietà.

Se infatti il Sindaco ha deciso che i proventi della sua serata andranno in beneficenza, gli attivisti che hanno lanciato la contro-iniziativa su Facebook “Lui se la canta e lui se la suona e io sono un cittadino che dona”, hanno deciso di organizzare una raccolta di generi di prima necessità che durerà fino alle 19 di stasera e il cui ricavato sarà destinato all’Istituto Sant’Antonio.

Si legge alla descrizione dell’evento:

“Il nostro desiderio è quello di coinvolgere tantissime persone, ma se alla fine saremo anche solo in 10, abbiamo realizzato e siamo stati protagonisti di un progetto bellissimo e semplice fatto esclusivamente da PERSONE LIBERE e da noi cittadini onesti che non abbiamo bisogno di puntarci i fari addosso con gli spettacolini per un ritorno d’immagine strumentalizzando come esso fa sempre, i bisogni dei più deboli e soprattutto filtrando tutti quei passaggi che occorrono a far mangiare ” gli amici degli amici”!

Anche contribuendo con una spesa minima, noi tutti possiamo dimostrare che la donazione ” NON HA MAI UN PREZZO FISSO” e che si basa sulle possibilità personali!”

Per partecipare è necessario far pervenire la spesa direttamente nei locali della mensa di Sant’Antonio, anche tramite la modalità dell’acquisto online.

“Chi vorrà – si legge ancora – potrà fare un video con lo slogan

“IDDU SA CANTA E IDDU SA SONA ED IO SONO UN CITTADINO CHE DONA” e postarlo qui, mentre consegna alla mensa la propria donazione”.

Qui l’evento Facebook.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it