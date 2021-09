Acqua in città, problemi per l’Acquedotto di Fiumefreddo

La Centrale elettrica di Torrerossa è al momento ferma per un guasto alla linea aerea, la notizia era stata data ieri sera da Amam e da Enel. Dalla Centrale di Torrerossa dipende l’alimentazione dell’Acquedotto di Fiumefreddo, che rifornisce del servizio idrico molti dei villaggi di Messina.

Oggi Amam informa che i tecnici sono al lavoro, in queste ore, per consentire l’alimentazione del sistema di pompaggio dell’Acquedotto di Fiumefreddo e dunque l’approvvigionamento dei serbatoi cittadini e della rete di distribuzione idrica in città e nei villaggi di Messina.

Il gestore di energia ha allestito un bypass provvisorio di cui poter fruire fino alla realizzazione dell’intervento risolutorio. Di quest’ultimo Enel darà comunicazione ad Amam, al fine di poter operare congiuntamente.

Sino ad allora, precauzionalmente, AMAM ha programmato la distribuzione idrica per tutti i giorni ma soltanto in mattinata.

I diversi villaggi riforniti da Fiumefreddo dovranno quindi far fronte nei prossimi giorni a qualche disagio, che però si prevede breve.

