Automobilismo: il Titolo italiano femminile slalom vinto da Jessica Scarafone

Primo titolo dell’annata corsaiola per la scuderia RO racing. Con diverse gare d’anticipo rispetto alla fine del campionato, Jessica Scarafone può cingersi il capo con l’alloro del Titolo italiano slalom femminile. La pilotessa frusinate è riuscita a centrare il suo obiettivo, in Campania, al 9° Maxislalom Città di Roccadaspide, dopo aver disputato un’intera stagione di vertice con la sua Citroen Ax della classe E1 Italia 1150. Un titolo importante che presto potrà essere affiancato anche da quello di categoria. Nella gara disputata in provincia di Salerno quinto posto di classe per Domenico Laviano, al via con una Peugeot 106 della classe N1400 e decimo posto di classe per Gianni Lauria, in gara con una Peugeot 106 in classe A 1600.

In Sicilia invece al 7° Slalom Città Iblea, che si è disputato a Comiso, nuovo risultato in N 1400, per Danilo Puleo, che con la sua abituale Peugeot 106 è salito sul terzo gradino del podio di categoria.

“Quello di Jessica è il primo titolo della stagione, un successo sudato e inseguito in lungo e in largo per tutto lo Stivale – ha detto Rosario Montalbano direttore sportivo della scuderia – conoscevamo le doti della nostra campionessa frusinate e la sua caparbietà mostrata nell’inseguire un risultato che ci gratifica ed onora”.

