Ponte sullo Stretto, Giovannini “pronto lo studio di fattibilità”

di Michele Bruno – Per quanto riguarda il Ponte sullo Stretto, si è pronunciato ieri sera il Ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini su Rai3, al programma Agorà.

Secondo il Ministro del Governo Draghi “sta per partire uno studio di fattibilità che consentirà di decidere il da farsi”. Verranno valutati “non solo gli aspetti ingegneristici, ma anche quelli ambientali, economici e sociali”. Lo studio di fattibilità dovrebbe portare i suoi risultati già dalla Primavera 2022.

“La proposta attuale del Governo – spiega Giovannini – è quella sulla base di un progetto di fattibilità per il ponte a campata unica o a tre campate, posizionate eventualmente in luoghi diversi. Dopodiché questo, a nostro parere, come previsto anche dalla normativa, dovrebbe essere l’oggetto del dibattito pubblico”.

