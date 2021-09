San Fratello, l’Asd riparte dai leader Reale e Calabrese

di FraPè – Dopo lo stop forzato a causa della pandemia, se pur in ritardo si riparte. Ieri sera la campo sportivo di San Fratello è iniziata la preparazione per disputare (covid permettendo) il Campionato di Prima Categoria.

I punti di riferimento sono sicuramente il mister Antonio Reale che ancora una volta nonostante i molteplici impegni lavorativi e familiari accetta di guidare la compagine nero-verde in forma totalmente gratuita, e l’intramontabile capitano Filadelfio Calabrese che nonostante i suoi 45 anni ha accettato di essere il tassello principale di una squadra che come zoccolo duro ha tanti giovani di San Fratello e veterani come Delfio Cortese, Benedetto Mangione e Antonio Salanitro.

“Come dirigenza sono tanti gli sforzi che stiamo facendo, grazie all’amministrazione comunale, al sindaco dott. Sidoti, all’interessamento del vice sindaco Benedetto Reale e alla presidente del Consiglio Comunale Benedetta Morello, siamo riusciti ad iscrivere la squadra nel Campionato di Prima Categoria pagando la prima tassa dell’iscrizione” si legge nella nota che la società Nero Verde ha pubblicato sulla propria pagina Fb.

“È chiaro che le difficoltà ci sono e che l’appello fatto qualche mese fa è ancora valido. Abbiamo bisogno del sostegno di tutti. Come abbiamo sempre detto, l’obbiettivo non è solamente sportivo ma è anche sociale. Sono diversi i giovani di San Fratello che stiamo contattando, abbiamo intenzione di riformare il settore giovanile affidandolo a persone che sanno trattare con i giovani e che hanno esperienza calcistica e relazionale. Ma ci rendiamo conto che se il progetto non viene abbracciato dalla collettività diventa tutto molto più complicato” conclude la Società dell’Asd San Fratello.

