Clochard trovata senza vita sui gradini di Santa Caterina

di FraPè – È stata trovata insanguinata e priva di vita sugli scalini della Parrocchia di Santa Caterina in Via Garibaldi a Messina, dove risiedeva spesso, la signora Cettina Gioè una clochard di origine palermitana. Ad accorgersene è stato il proprietario del bar accanto alla chiesa che ha chiamato immediatamente i Carabinieri accorsi sul luogo tempestivamente.

Il corpo inerme di Cettina che in passato grazie all’intervento dell’Assessore Alessandra Calafiore e dei servizi sociali del Comune di Messina, era stata messa in contatto con il figlio residente a Palermo e successivamente ricoverata in una clinica, è stato identificato dal Parroco di Santa Caterina Don Gio Tavilla. Insieme al sacerdote anche l’Arcivescovo Mons Accolla che ha benedetto la salma.

La signora Cettina era molto riservata e di buone maniere, non sempre però predisposta all’aiuto.

Non sono chiare le dinamiche del decesso. Le forze dell’ordine provvederanno a visionare le telecamere che ci sono nella zona.

Sul luogo oltre i Carabinieri anche la Guardia di Finanza e il 118.

Seguiranno aggiornamenti

