Rifiuti in città, il Circolo PD III Circoscrizione affronta il problema con gli iscritti

di Michele Bruno – Durante una riunione su Teams del Direttivo del Circolo PD III Circoscrizione in cui si è trattato il tema dei rifiuti in Città, sono state analizzate le immagini scattate e raccolte dagli iscritti del circolo. Sono proprio questi scatti, che corredano le conclusioni del Circolo sul tema, e che sono state pubblicate anche sul profilo Facebook collegato.

Così si esprime il Circolo PD III Circoscrizione:

“Era già tutto previsto, intonava vecchia canzone…

Per mesi si è tentato di evitare ciò che, inesorabilmente, è accaduto.

Non accolta ogni richiesta di confronto, vano ogni documento inoltrato, non raccolti gli appelli, inascoltati i suggerimenti e così si è giunti, progressivamente, al raggiungimento dell’obiettivo della Messina Servizi Bene Comune; il Presidente è fiero del traguardo conseguito: si è ufficialmente superato quota 50 come percentuale della raccolta differenziata in città! Noi, cittadini messinesi, lo siamo un po’ meno…

Restii alla raccolta differenziata? GIAMMAI!

CONTRARI ad una raccolta che produce: strade non spazzate da mesi, marciapiedi sudici, verde incolto, mastelli in bellavista, insufficienti e …galleggianti.

Cos’altro aggiungere? La città è dei cittadini; ascolto, confronto e pianificazione col territorio sono l’unico percorso democratico che può condurre al vero obiettivo: un servizio efficiente ed una città pulita… Non lo si dovrebbe mai dimenticare!”

