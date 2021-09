Ancora una vittima della strada a Messina, muore dopo 18 giorni dall’incidente

L’incidente è avvenuto il 27 agosto. E dopo settimane di lotta per la sopravvivenza, non ce l’ha fatta Francesco Scaglione, il 69enne che era in sella alla Piaggio Vespa che si è scontrata con un’automobile in pieno centro a Messina.

L’impatto è avvenuto lungo la via Cesare Battisti in direzione sud lungo la corsia lato monte. Un’auto, una Renault Megane condotta da una donna, lo ha centrato mentre stava andando, in base alla prima ricostruzione, dalla via Camiciotti alla via Cernaja ( direzione piazza Lo Sardo), tagliando la via Cesare Battisti.

Per via dei diversi traumi riportati nell’incidente, l’uomo era stato trasferito all’Ospedale San Vincenzo di Taormina con l’elisoccorso. Poi i tentativi dei medici di tenerlo in vita, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare.

Francesco Scaglione si aggiunge alle tante vittime della strada alle quali il 15 novembre è dedicata la Giornata Mondiale del Ricordo

