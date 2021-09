Green pass obbligatorio sul lavoro, Cdm approva decreto: obbligo per badanti e autonomi

Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera all’unanimita’ al nuovo decreto legge per l’estensione del Green pass a tutti i luoghi di lavoro.

L’obbligo di Green pass per l’ingresso nei luoghi di lavoro vale per tutti i lavoratori privati, dunque sono inclusi gli autonomi e i collaboratori familiari. E’ quanto spiegano fonti di governo, interpellate al riguardo. L’obbligo dunque si applichera’ ad esempio all’idraulico o all’elettricista che svolga il suo lavoro nel pubblico e nel privato, ma anche a colf e badanti. La norma dispone infatti che “chiunque svolge una attivita’ lavorativa nel settore privato e’ fatto obbligo, ai fini dell’accesso nei luoghi in cui la predetta attivita’ e’ svolta, di possedere e di esibire su richiesta la certificazione verde”.

