Nomine inconferibili, interrogazione all’Ars di Claudio Fava

di Michele Bruno – E’ arrivata l’interrogazione dell’on. Claudio Fava (Presidente della Commissione Antimafia dell’Assemblea Regionale Siciliana) già annunciata da Domenico Siracusano (si legga qui), segretario provinciale di Articolo Uno Messina, riguardo a una serie di nomine di Cateno De Luca, definite “inconferibili”.

Secondo quanto si spiega nell’interrogazione “l’Art. 7 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 relativo alle ‘Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico’ definisce in maniera inequivocabile l’inconferibilità di incarichi amministrativi di vertice e dirigenziali nelle amministrazioni comunali e provinciali, di amministratore di ente pubblico e di ente di diritto privato in controllo pubblico a ‘coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l’incarico’ nonché ‘a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico’ “.

Queste le nomine sotto la lente di Articolo Uno e di Claudio Fava:

Nicola Russo, funzionario regionale e presidente della SRR Messina Area Metropolitana nominato Direttore Generale di Messina Servizi Bene Comune;

Giuseppe Campagna Presidente del Consiglio di Amministrazione di ATM Azienda Municipalizzata – Cessato dall’incarico il 08/07/2019 è stato nominato presidente della ATM S.p.A. il 17/06/2019;

Roberto Cicala esperto del Sindaco De Luca e, dal 04/08/2018, componente del Consiglio di Amministrazione AMAM SPA, Azienda Meridionale Acque nominato, il 07/10/2019, all’atto della costituzione, Presidente della Patrimonio Messina SPA;

Federico Basile, già Revisore dei Conti del Comune Di Messina, che fino al 27/10/2020 aveva ricoperto l’incarico di esperto a pagamento del Sindaco De Luca, nominato, il 28/10/2020, Direttore Generale del Comune di Messina;

Salvo Puccio, già esperto a pagamento della Città Metropolitana nominato da De Luca e Presidente di AMAM SpA con deleghe di Direttore Generale, assunto con Determina Sindacale dirigente esterno a tempo determinato della Città Metropolitana di Messina il 1 febbraio 2021;

Pietro Picciolo è liquidatore di Innovabic, successivamente è stato nominato liquidatore di ATM, oltre ad essere consulente contabile tributario dal 11/3/2019 a Messina Social City;

Carlotta Previti, dirigente Ufficio Piano del GAL Taormina Peloritani partecipato dal Comune di Messina è stata nominata Vicesindaco e Assessore al Bilancio del Comune di Messina;

Francesco Gallo, già componente del Consiglio di Amministrazione di ATM S.p.A., nominato Assessore allo Sport del Comune di Messina;

Dafne Musolino attuale Assessore del Comune di Messina, tra l’altro con le deleghe alle politiche ambientali e ai rapporti con Messina Servizi Bene Comune, è stata nominata Presidente della SRR Messina Area Metropolitana.

Fava chiede all’Assessore alle autonomie locali e alla funzione pubblica Marco Zambuto di rispondere all’Ars per sapere:

“se l’Assessore sia a conoscenza della situazione e se non ritenga di effettuare le opportune verifiche per valutare se le nomine sovracitate possano essere non conformi alle normative vigenti”;

“se non ritenga, inoltre, disporre ispezioni e accesso agli atti degli enti coinvolti per una puntuale verifica delle procedure di nomina e di vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità al fine di valutare eventuali violazioni delle disposizioni del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39 che renderebbero nulli i contratti di nomina”;

“se non ritenga, infine, che tali iniziative vadano assunte con la massima urgenza in ragione del fatto che le potenziali inconferibilità potrebbero determinare l’eventuale nullità degli atti prodotti dai nominati e, al contempo, eventuali danni erariali”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it