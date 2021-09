Torna Spazi di Confronto, il forum di alternativa per Messina

Un terreno di incontro e di dialogo sui problemi concreti della città di Messina, per riscoprire il senso e il significato della partecipazione democratica e pensare insieme ad un’alternativa di governo. Con queste premesse, in piena estate, alla Batteria Masotto, si è tenuto il forum sulla rigenerazione urbana, ad avvio di un (lungo) percorso che non può certo dirsi esaurito.

Partiti, movimenti e associazioni messinesi intendono offrire uno spazio di ascolto e confronto a chi vive giornalmente i problemi della nostra città, alla ricerca di un futuro nuovo e diverso. Al primo “Spazio di Confronto”, dedicato alla rigenerazione urbana, grazie all’intervento di sindacati, comitati, associazioni e cittadinanza tante sono state le proposte e segnalazioni raccolte: dal recupero delle periferie alla valorizzazione del frontemare, dall’ambiente alla mobilità sostenibile.

Il percorso non si fermerà: tanti ancora i temi da affrontare, che riteniamo essere basilari per Messina e per chi la vive. Le forze progressiste, democratiche e civiche della città hanno già individuato i prossimi appuntamenti: diritti ed equità sociale (a ottobre), sviluppo e lavoro (a novembre) e, infine, cultura (a dicembre).

È tempo che tutta la cittadinanza e le parti sociali si riapproprino del proprio ruolo e diano voce alle proprie esigenze e proposte. “Spazi di Confronto” è l’occasione giusta.

+Europa

Articolo Uno Messina

Cambiamo Messina dal Basso

Liberazione Queer + Messina

MessinAccomuna

Movimento 5 Stelle

Partito Democratico

Rete 34+

Rete degli Studenti Medi

Unione degli Universitari

Volt

