Boom di arrivi alle Eolie ma è caccia all’ultimo biglietto

di Luana Spanò – Nonostante per le Eolie quest’anno l’alta stagione sembra essersi protratta per tutto il mese di settembre, il 15 sono entrati in vigore per le corse in aliscafo gli orari invernali. Il risultato è stato mezzi di trasporto pieni e spesso l’impossibilità di raggiungere le Eolie se non il giorno successivo, oppure attendere la nave ed impiegare il doppio del tempo necessario in aliscafo. I tantissimi gruppi di stranieri che ogni hanno scelgono le Eolie, meta ambita soprattutto per fare trekking, non potendo raggiungerle in primavera a causa delle chiusure e restrizioni, hanno posticipato i soggiorni a settembre e ottobre, aggiungendosi a chi già aveva programmato la vacanza in autunno.

Al momento nessuna comunicazione dalla Federalberghi Eolie.

