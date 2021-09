Senza acqua in via Carrai, La Fauci (OraMessina): “senza erogazione da Giovedì, nessun avviso”

“Ancora una volta siamo di fronte a una brutta pagina di amministrazione. Mi faccio portavoce , dopo aver ricevuto decide e decine di segnalazioni di cittadini esasperati, di una situazione davvero spiacevole.

Nella zona di Via Carrai, incrocio con Puntale Arena, sono tantissime le abitazioni in cui l’erogazione normale dell’acqua non avviene da giovedì. Nulla sembra essersi risolto, nonostante le continue segnalazioni e richieste dirette all’azienda.

Dal centralino, infatti, viene risposto che è in corso una perdita in fase di riparazione. Nulla più, una risposta vacua che non consente di comprendere per quanto durerà questa emergenza.

Cittadini che, poi, lamentano il fatto di non essere stati avvisati dall’Amam in nessun modo. Una sorpresa amara, quindi, che li sta accompagnando da giorni. Da quello che ho potuto appurare, infine, la zona è abitata da tanti anziani e persone affette da gravi patologie. Una situazione inaccettabile. Non esistono cittadini di Serie B e nessuno dovrebbe venire lasciato indietro e senza neanche una minima comunicazione o risposta”.

Così si è espresso oggi il capogruppo in Consiglio Comunale di OraMessina Giandomenico La Fauci.

