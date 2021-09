Parcheggi Stadio Scoglio, i costi alti creano malumore in Città

di Michele Bruno – E’ arrivata ieri la prima vittoria in casa per l’Acr Messina neopromosso in Lega Pro, momento atteso da tantissimi tifosi che non ne potevano più di vedere il club storico di Messina relegato tra i campionati dei dilettanti.

L’inizio della ex serie C ha riservato per i tifosi butte sorprese, come il fatto di dover rinunciare alle prime due partite in casa, giocate a Vibo Valencia a causa di un mancato adempimento dei lavori per l’adeguamento alla nuova competizione della videosorveglianza.

Questa situazione ha attirato molte critiche sull’Amministrazione comunale. Come se non bastasse, arriva un’altra notizia che i tifosi non hanno molto gradito, e che ha ricevuto critiche anche tra la stampa.

Si tratta dell’attivazione delle nuove tariffe per i parcheggi interni allo Stadio Franco Scoglio.

In un comunicato l’Amministrazione ha reso noto che la gestione dei parcheggi verrà affidata ai dipendenti di Atm Spa, anche per il controllo del rispetto delle disposizioni anti-Covid, quindi per evitare assembramenti e code, con la collaborazione della Polizia Municipale.

Ma non solo. E’ stato deciso che vi saranno tre settori di parcheggi con due tipologie di tariffa. 5 euro per i settori giallo e rosso, nelle immediate vicinanze dello stadio, e 3 euro per il settore verde, per l’intera durata della partita.

Scelta criticata da più parti, e che secondo molti scoraggia i tifosi ad andare allo stadio. La tariffa infatti, considerato che tra durata effettiva del match, tempi di recupero e intervallo la sosta sarà valida per circa due ore, costerà circa 1,50 euro l’ora per i settori giallo e rosso, 2 euro per quello verde.

Per la sosta a pagamento in città invece i costi sono più bassi, tra 0,50 euro (come nei parcheggi di interscambio) e 1 euro l’ora (ad es. nelle soste centrali come al Cavallotti, e ai parcheggi Zaera e Fosso).

La scelta è motivata dall’Amministrazione come necessaria ad assicurare il giusto contingentamento, ma a questo contribuiranno comunque non soltanto la presenza dei supervisori Atm e della Polizia Municipale, ma anche il numero ridotto dei biglietti rispetto alla capienza totale (6900 su 40000). Per la gara vinta contro il Virtus Francavilla tra l’altro sono stati venduti solo 1750 biglietti.

Addirittura ieri, proprio per il numero così basso di biglietti venduti e quindi il basso rischio di assembramenti, sono stati venduti i tagliandi per la sosta direttamente in loco. Dalla prossima partita in casa saranno disponibili in prevendita.

